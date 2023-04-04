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Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın sahne gösterisini paylaştı

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Giriş: 04.04.2023 09:39
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci kez anne olmasının ardından ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Önce siyah beyaz araba pozunu takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu kısa süre sonra oğlu Karan'ın okulundaki gösterisinden paylaşımda bulunarak "Çocuklar yeryüzündeki en güzel şey olabilir" dedi. Minik Karan'ın sevimli halleri gündem oldu.
Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın sahne gösterisini paylaştı
Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın sahne gösterisini paylaştı
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