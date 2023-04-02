Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten eğlenceli paylaşım! “Sonunu bende beklemiyordum”

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili son videoları ile ilgi odağı oldu. Eşi Burak Özçivit’le arabadaki hallerini “Sonunu ben de beklemiyordum” notuyla paylaşan Evcen kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in o paylaşımı…