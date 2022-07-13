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Eve gizli kamera koydu gördüklerine inanamadı! Evdeki öteki kadın davasında ünlü televizyoncuya şok

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2022 11:08
Türkiye'nin gündemine oturan ünlü televizyoncu A.B.nin mühendis kocası K.B.'yi evde kadın kıyafetleri ile dolaştığını kameradan görüp boşanma davası açmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, A.B.'yi "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı.
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