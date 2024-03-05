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Esra Esrol’da bir garip olay! Türkiye bu olayı konuşuyor: "Beni karımdan kurtarın" diyen kocanın isyanı gündem oldu

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Giriş: 05.03.2024 01:19
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Programa katılan Selami Karadağlı, eşi Emine Karadağlı'dan kurtulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Selami yaptığı açıklamada, "Esra hanım öldüm, bittim kurtar beni" diyerek feryat etti. Olayın muhatabı Emine hanım ise canlı yayına bağlandı. İşte o ilginç anlar….
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