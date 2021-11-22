Esra Erol'da ''Karımdan şiddet gördüm'' diyen Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı! İhbar gelince neye uğradığını şaşırdı

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da karı - koca yüzleşmesine sahne oldu. 29 yıldır evli olduğu eşinin kendisine ihanet ettiğini söyleyerek 3 gün evvel programa başvuran Gülay Hanım, eşi Fehmi Bey ile yüzleşti. Gülay Pazarlı, eşinin Şengül Hanım'la kendisini aldattığını ve Şengül Hanım'ın 3 aylık hamile olduğunu söylemişti. ''Karımdan şiddet gördüm'' iddiasını öne süren Fehmi Bey, komşularından gelen ihbar üzerine neye uğradığını şaşırdı. İşte tüm detaylar...