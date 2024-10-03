Esra Erol'da büyük yüzleşme! "Eniştem 11 ve 13 yaşında beni taciz etti"

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi. Neslihan Hanım; 24 Eylül Salı günü evden kaçan evli kız kardeşi Cennet Solak’ı aramak için programa katıldı. Stüdyoya Cennet’in diğer kız kardeşi Rabia da geldi. Esra Erol ekibi kayıp Cennet Solak’ı buldu. Canlı yayına gelen Cennet, iki ablasıyla yüzleşti. Cennet’in açıklamaları ise kan dondurdu. Cennet, açıklamasında “Ben 11 ve 13 yaşımdayken eniştem bana taciz etti. Siz niye buna sesiniz çıkarmıyorsunuz? Beni korumadınız. Yanımda durmadınız” ifadelerini kullandı.