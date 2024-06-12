12 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Esra Erol'da akılalmaz olay! 'Org' karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti.

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2024 01:09
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Cüneyt ve Özge çifti doğar doğmaz teyzelerine verdikleri çocuklarına kavuşmak için stüdyoya geldi. Cüneyt Bey, bakması için kızlarını teyzesi Saniye'ye verdiklerini, teyzesi Saniye'nin çocuğuna sahte kimlik çıkardığını, kızlarını geri istediğini ama teyzesinin vermediğini anlattı. Bunun üzerine Teyze Saniye stüdyoya geldi. Bebeği org karşılığında aldığını iddia etti. Bunun üzerine stüdyo buz keserken teyze yeğen arasında çocuk kavgası yaşandı. işte detaylar...
Esra Erol’da akılalmaz olay!
Esra Erol'da akılalmaz olay!
Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Esra Erol’da çifte ihanet krizi! Stüdyo karıştı
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze mesajı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı!
Esra Erol’da bir garip kız isteme töreni!
Esra Erol’da bir garip kız isteme töreni!
Esra Erol’da bebek ticareti ifşa oldu!
Esra Erol'da bebek ticareti ifşa oldu!
Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!
Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!
Esra Erol’da bebek satışı!
Esra Erol'da bebek satışı!
Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar!
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
3. kez alkollü yakalanan sürücü, “İnsanlık hali” dedi
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv’de!
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv'de!
Daha Fazla Video Göster