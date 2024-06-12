12 Haziran 2024, Çarşamba
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Esra Erol'da akılalmaz olay! 'Org' karşılığında bebeğini sattılar | Stüdyo buz kesti.
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Cüneyt ve Özge çifti doğar doğmaz teyzelerine verdikleri çocuklarına kavuşmak için stüdyoya geldi. Cüneyt Bey, bakması için kızlarını teyzesi Saniye'ye verdiklerini, teyzesi Saniye'nin çocuğuna sahte kimlik çıkardığını, kızlarını geri istediğini ama teyzesinin vermediğini anlattı. Bunun üzerine Teyze Saniye stüdyoya geldi. Bebeği org karşılığında aldığını iddia etti. Bunun üzerine stüdyo buz keserken teyze yeğen arasında çocuk kavgası yaşandı. işte detaylar...