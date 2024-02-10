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Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Sevgilimin "Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı

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Giriş: 10.02.2024 01:32
Güncelleme:10.02.2024 01:33
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün programa İbrahim Bey damga vurdu. 45 yaşındaki İbrahim Bey Esra Erol'da programına şaşırtıcı bir dolandırılma hikayesi ile katıldı. "Sevgilim Emine için 2 traktör, 3 araba sattım. Babam" diye tanıştırdığı kişi "Kocası" çıktı. 3 milyon lira dolandırıldım." dedi. Canlı yayına Emine Hanım'ın katılmasıyla ortalık iyice karıştı. İşte Esra Erol'da programına damga vuran o anlar...
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