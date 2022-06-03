Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu!

Türkiye'nin ve ATV'nin en fazla izlenen ve beğeni toplayan reyting rekortmeni 'Esra Erol'da' programı bugün bir annenin yüreğindeki ateşin yerini mutluluğa bırakmasına sebep oldu. Ünlü sunucu Esra Erol ve ekibine müracaat ederek yardım isteyen Burcu Siyahkuş'un imdadına Erol yetişti. Oğluna hasret kalan Burcu Hanım, 8 yaşındaki Varol Kıvılcım'ın eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırıldığını söyledi. Esra Erol ve ekibinin çalışması sonucunda 8 yaşındaki Varol'u buldu ve annesi Burcu Siyahkaş'a bir araya getirdi. İşte detaylar...

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