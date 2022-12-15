15 Aralık 2022, Perşembe
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Esra Erol 15 Aralık Perşembe CANLI İZLE

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Giriş: 15.12.2022 17:09
Güncelleme:15.12.2022 17:09
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (15 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze neden eve dönmek istedi? Günler sonra Erdi'den Gamze ile Afyer ile ilgili herkesi şoke edecek açıklama... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (15 Aralık 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 15 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Gamze neden eve dönmek istedi? Günler sonra Erdi'den Gamze ile Afyer ile ilgili herkesi şoke edecek açıklama... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ESRA EROL'DA 15 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

15 Aralık Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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