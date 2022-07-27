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Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren estetik göndermesi

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Giriş: 27.07.2022 13:58
Sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Saç kurutma makinesiyle çektiği video ile estetik göndermesi yapan Dermancıoğlu takipçilerini güldürürken Seda Sayan paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...
Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı
Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesine Seda Sayan kayıtsız kalamadı
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