27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren estetik göndermesi
Sosyal medyadan paylaştığı eğlenceli videolarla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Saç kurutma makinesiyle çektiği video ile estetik göndermesi yapan Dermancıoğlu takipçilerini güldürürken Seda Sayan paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte detaylar...