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Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı

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Giriş: 02.08.2022 10:44
Demet Akalın’ın sahnedeki hareketine tepki yağdı! Son dönemde işinden çok girdiği polemiklerle gündem olan Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Bir de garsonu azarlayan şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu. Akalın tepkilerin odağı olunca bakın ne açıklama yaptı.
Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı
Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı
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