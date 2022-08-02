02 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Demet Akalın’dan sahnede skandal hareket! Garsonun başından aşağı döktü tepki yağdı
Demet Akalın’ın sahnedeki hareketine tepki yağdı! Son dönemde işinden çok girdiği polemiklerle gündem olan Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen içeceği beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Bir de garsonu azarlayan şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu. Akalın tepkilerin odağı olunca bakın ne açıklama yaptı.