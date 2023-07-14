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“Çıksa ne olur?” demişti! Serdar Ortaç şarkısının yayınlandığını takipçilerinden öğrendi

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Giriş: 14.07.2023 14:31
Son dönemde yaptığı açıklamalarla sevenlerini endişelendiren Serdar Ortaç, yeni şarkısı için "Çıksa ne olur çıkmasa ne olur?" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından yeni bir yayın açan popçu, 'Pare Pare'nin yayınlandığını takipçilerinden öğrendi.
Serdar Ortaç şarkısının yayınlandığını takipçilerinden öğrendi
Serdar Ortaç şarkısının yayınlandığını takipçilerinden öğrendi
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