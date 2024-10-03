03 Ekim 2024, Perşembe
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Çember daraldı, cinayet çözülüyor!
Şüpheli ölümde, sır perdesi aralanıyor mu? Esra Erol, 21 Eylül’de hayatını kaybeden 'Veysel Yurulmaz' dosyasının izini sürdü. Genç adamın ölmeden önceki görüntüleri, masaya yatırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleriyle örtüşmüyordu. 'Hedef şaşırtma mı söz konusu?' sorusuna yanıt aranırken, ortaya çıkan yeni görüntü, bu ihtimali kuvvetlendirdi.