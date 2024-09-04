Canlı yayında cinayet itirafı! "Kocamın çorbasına zehir kattı!"

Müge Anlı'nın dünkü programında gelen cinayet itirafı günün en çok konuşulan başlıkları arasındaydı. Cinayet kurbanı babanın eşi ve sevgilisi stüdyodan ellerinde kelepçeyle çıktı. Bugün ise katil zanlısı sevgiliyle ilgili başka suçlamalar gündeme geldi. Canlı yayına ihbar telefonu yağdı.