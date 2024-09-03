03 Eylül 2024, Salı
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Canlı yayında cinayet itirafı! Çorbanın içine zehir koymuşlar
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni sezonun ikinci programında bir cinayeti çözdü. İçtiği çorbanın ardından fenalaşarak hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün zehirlendiği iddia ediliyordu. Oğluna göre onu zehirleyen annesi ve annesinin yasak ilişki yaşadığını söylediği Mustafa Samagan'dı. Müge Anlı'nın soruları ve ortaya çıkan deliller karşısında sıkışan ikili, cinayeti itiraf etti. Hemen ardından da gözaltına alındılar.