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Canlı yayında cinayet itirafı! Çorbanın içine zehir koymuşlar

Canlı yayında cinayet itirafı! Çorbanın içine zehir koymuşlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 20:26
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yeni sezonun ikinci programında bir cinayeti çözdü. İçtiği çorbanın ardından fenalaşarak hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün zehirlendiği iddia ediliyordu. Oğluna göre onu zehirleyen annesi ve annesinin yasak ilişki yaşadığını söylediği Mustafa Samagan'dı. Müge Anlı'nın soruları ve ortaya çıkan deliller karşısında sıkışan ikili, cinayeti itiraf etti. Hemen ardından da gözaltına alındılar.
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Canlı yayında cinayet itirafı!
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