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Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm 2. fragmanı! ‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’

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Giriş: 18.05.2021 15:48
Güncelleme:18.05.2021 15:49
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geldi. 21 Mayıs Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimleri buluşturan Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni fragmanına ‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar.’ sözleri dikkat çekti.
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