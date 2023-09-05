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Bir televizyondan daha fazlası! En iyiler 30 yıldır atv'de buluşuyor

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Giriş: 05.09.2023 13:36
Güncelleme:05.09.2023 13:36
Yeni sezonda da hep birlikteyiz... Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemiyle birlikte 30. yılına da merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene de dizi oyuncularını ve sunucularını bir araya getirdi
En iyiler 30 yıldır atv’de buluşuyor!
En iyiler 30 yıldır atv'de buluşuyor!
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