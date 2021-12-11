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Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

İHA
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Giriş: 11.12.2021 17:57
Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat, kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış'' dedi.
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