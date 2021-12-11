11 Aralık 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı
Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat, kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış'' dedi.