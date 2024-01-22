Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan tavan yapacak! Düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz gelişme

ATV'nin başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş giderek artıyor. Dizinin yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde heyecan tavan yapacak. Düşmanıyla karşı karşıya kalan Onbeşli için sürpriz gelişme bekliyor. İşte detaylar...