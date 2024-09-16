Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması: "Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnstagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim, ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama ülkemizin, toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız"dedi.

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