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Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması:

Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması: "Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 00:13
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnstagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim, ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama ülkemizin, toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız"dedi.
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Bakan Uraloğlu’ndan İnstagram açıklaması!
Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması!
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