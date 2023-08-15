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atv’nin yeni dizisi Safir'den ilk fragman geldi!

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Giriş: 15.08.2023 11:13
Güncelleme:15.08.2023 11:13
atv’nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşan dizinin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Nur Yazar, Can Bartu Arslan ve Gizem Sevim'in yer aldığı ilk tanıtım, imkansızlıklar ile dolu bir aşk hikayesinin seyirciyle buluşacağının sinyalini verdi.
atv’nin yeni dizisi Safir’den ilk fragman geldi!
atv’nin yeni dizisi Safir'den ilk fragman geldi!
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