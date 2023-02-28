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atv'nin yeni dizisi Başım Belada'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

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Giriş: 28.02.2023 16:06
Güncelleme:28.02.2023 16:06
atv'nin yeni dizisi Başım Belada yayın hayatına başlıyor. Başım Belada dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Keremcem ve Merih Öztürk ile beraber birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren yeni dizi Başım Belada ilk bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!

Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

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