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atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!

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Giriş: 02.11.2023 11:13
Hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifa Nur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak.
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
atv’nin yeni dizisi ‘Altın Kafes’in teaserı yayınlandı!
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