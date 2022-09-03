atv’nin yeni dizisi Aldatmak’tan yeni tanıtım

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteri herkesi derinden etkileyecek. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak Aldatmak'ın dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor. Dizinin tanıtımına "Bütün mutlu aileler birbirine benzer... Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır." sözleri dikkat çekiyor!