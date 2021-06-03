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ATV ekranında yeni bir efsane doğuyor! Kalp Yarası’ndan ikinci tanıtım
Ekranlara iddialı bir giriş yapacak olan atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nın diziden ipuçları veren ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu. Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak Kalp Yarası; genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile çok konuşulacak. Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!