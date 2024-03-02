02 Mart 2024, Cumartesi
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Ateş Kuşları 46. bölüm fragmanı: Sultan tutuklanacak mı? Barbaros her şeyi öğrendi...
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi 'Ateş Kuşları', 45. bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin finalinde, Barbaros'un Sultan'ı tutuklamak üzere harekete geçmesi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Peki Sultan tutuklanacak mı? İşte dizi hakkında merak edilenler...