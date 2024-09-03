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Ataşehir'de kamyonet MOBESE direğine çarptı! Kazada kimse zarar görmedi

Ataşehir'de kamyonet MOBESE direğine çarptı! Kazada kimse zarar görmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 01:36
Ataşehir'de kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki MOBESE direğine çarptı. Kazada şans eseri kimse zarar görmezken, çarpmanın etkisiyle MOBESE direği eğildi.
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