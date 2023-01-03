Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor”

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol kısa sürede iki çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikili son yayınladıkları görüntülerle gündem oldu. Görüntülerde kendisini yere atan Varol’un “Kocam elden gidiyor” şeklindeki yorumu dikkat çekti İşte o paylaşım...