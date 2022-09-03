03 Eylül 2022, Cumartesi
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Aldatmak yakında atv'de
atv’nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen “Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Bir hakimin sarsılan hayatını anlatan dizinin tanıtımındaki “Binbir emekle yarattığımız mutluluk bir saniyede yerle bir olur’ sözü dikkat çekti.