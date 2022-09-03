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Aldatmak yakında atv'de

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Giriş: 03.09.2022 16:37
Güncelleme:03.09.2022 16:40
atv’nin güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden merakla beklenen “Aldatmak” dizisinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Bir hakimin sarsılan hayatını anlatan dizinin tanıtımındaki “Binbir emekle yarattığımız mutluluk bir saniyede yerle bir olur’ sözü dikkat çekti.
atv’nin yeni dizisi Aldatmak’tan yeni tanıtım
atv'nin yeni dizisi Aldatmak'tan yeni tanıtım
Aldatmak yakında atv’de
Aldatmak yakında atv'de
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