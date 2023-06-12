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Akıncı’nın yeni sezonu başlıyor!

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Giriş: 12.06.2023 13:00
Güncelleme:12.06.2023 13:00
Türkiye'nin ilk animasyon süper kahramanı Akıncı ikinci sezonuyla 17 Haziran'da atv ve MinikaGO'da başlıyor. İlk sezonu büyük ilgi gören Akıncı'nın yepyeni bölümleri yine Harun Can'ın eşsiz seslendirmesiyle ekranda olacak.
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