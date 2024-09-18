Aile 25 yaşındaki kızlarını arıyor

Esra Erol'un kapısını, endişeli bir aile çaldı. Kızlarından 2 eylül'den bu yana haber alamadıklarını söylüyorlardı. Dahası, arkadaş tarafından kaçırıldığını iddia ediyorlardı. Ve suçladıkları isim de stüdyodaydı. Bakın neler yaşandı.