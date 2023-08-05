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Afet konutlarının inşası sürüyor

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Giriş: 05.08.2023 14:53
Asrın felaketinin ardından Elazığ’da inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutun yapımı sürüyor. Peki kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
Afet konutlarının inşası sürüyor
Afet konutlarının inşası sürüyor
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