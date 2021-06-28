28 Haziran 2021, Pazartesi
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Adana'da kumar oynayanlara şok baskın! Paraları almak için polisi ısırdı
Adana'da güvenlik güçleri 5 adrese operasyon düzenledi, 55 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan toplam 383 bin 500 TL ceza uygulandı. Baskında el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.