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Adana'da kumar oynayanlara şok baskın! Paraları almak için polisi ısırdı

İHA
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Giriş: 28.06.2021 12:09
Güncelleme:28.06.2021 12:09
Adana'da güvenlik güçleri 5 adrese operasyon düzenledi, 55 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamaktan toplam 383 bin 500 TL ceza uygulandı. Baskında el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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