ABD seçimlerini A Haber'de değerlendirdi: Trump öngörülebilir bir lider değil

Dünyada nefesler tutuldu. ABD Başkanlık seçimlerinin tamamlanmasına saatler kaldı Uluslararası İlişkiler Uzmanı DR. Fırat Demirkol, ABD seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, "Donald Trump kadar nevi şansına münhasır bir kişilik. ABD çok etnik yapılı, inançlı, uluslu bir yapıda. Göçmen politikalarını en geniş tutan ülkelerden bir tanesi. ABD'de Cumhuriyetçi seçmenler var. Bunlar daha sağ ve muhafazakar kişiler. Trump bunlara hitap ediyor. Beyaz Amerikalıların yoğunlukta oluduğu yerler Cumhuriyetçilerin kalesi. İki adaya da toplam da 1,6 milyor doların üzerinde bağış yapıldı. ABD'deki seçim sistemi bizdekinden biraz farklı. Partiler ve adaylar hazineden para almak yerine seçmenlerin bağışlarıyla yada çeşitli grupların bağışlarıyla bu süreci finanse ediyorlar. Bağış 1,6 milyar doları geçti ve yaklaşık 1 milyar dolara yakın kısmı Harris'e geldi. Kamala Harris daha fazla kişiden daha az sayıda destek aldı. Rakamlar düşüktü ama sayı fazlaydı. Kamala Harris'e bağış yapanların 3'te 2'si, ilk defa bağış yapan kişiler. Burada iki tane sebep var. 1.'si Trump öngörülebilir bir lider değil. 2.'si bir önceki başlangıç döneminde Trump'ın vize uygulamaları, ABD'yi dış dünyaya kapatması. Trump işsizliği, enflasyonu, cari açığı düşürdü ama ABD'nin çoğulcu yapısına uygun söylemleri yoktu. ABD seçim sistemin bazı eyaletler başlangıç seçimindeki delegeyi Demokratlara verirken, valiyi de Cumhuriyetçilerden seçebilir. Bu tarzda hareket eden bazı eyaletler var. George W. Bush ve Donald Trump aslında Demokrat adaylardan daha az oy aldılar. Trump 2016 seçimlerinde Hillary Clinton'dan daha az oy aldı ama salıncak eyaletlerdeki başarısından dolayı bu delege sayısında üstünlüğü sağlayıp az oy almasına rağmen başkanlığı aldı. Böyle bir farklı sistemleri var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...