38 yıl sonra canlı yayında ilk aşkına evlilik teklif etti! Esra Erol'da duygu yüklü anlar

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan, kayıpları bulan, sevenleri kavuşturan "Esra Erol'da" programında bugün 38 yıl sonra gelen mutluluğun resmi vardı. Servet Uzgur 38 yıl önce "ilk aşkım" dediği Havva Manas ile yeniden nasıl buluştuğunu anlattı. Uzgur canlı yayında milyonların huzurunda yıllar sonra kavuştuğu sevgilisine milyonlar önünde evlilik teklifinde bulundu. Peki Havva Hanım bu teklifi kabul etti mi? İşte 19 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan programda yaşanan o anlar...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Servet Uzgur, 38 yıllık büyük aşkı Havva Manas'a kavuşmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol ise kısa bir süre içinde aşıkları kavuşturmuştu. Yeşilçam filmlerini aratmayan aşk hikâyeleriyle milyonların dikkatini çeken Servet Bey ile Havva Hanım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Servet Bey, canlı yayında Havva Hanım'a evlilik teklifinde bulundu. İşte o anlar...