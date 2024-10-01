01 Ekim 2024, Salı
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31 yıldır görmediği annesini Müge Anlı yarım saatte buldu!
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. 31 yaşındaki Sevtap, hiç görmediği annesini bulmak için bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise Sevtap’ın annesini dakikalar içinde buldu.