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31 yıldır görmediği annesini Müge Anlı yarım saatte buldu!

31 yıldır görmediği annesini Müge Anlı yarım saatte buldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 13:18
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. 31 yaşındaki Sevtap, hiç görmediği annesini bulmak için bugün Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ise Sevtap’ın annesini dakikalar içinde buldu.
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