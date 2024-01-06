Yük taşıma robotu SEIT! 2 tonluk yükleri tek başına taşıyor

A Haber ekranlara bir robot projesini getirdi. Eli, kolu yok ama çok güçlü. Adını da Seyit Onbaşı’ndan alıyor. Devlet desteği ile geliştirilen SEIT 2 tonluk yükleri bakın nasıl taşıyor…

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