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Yük taşıma robotu SEIT! 2 tonluk yükleri tek başına taşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 16:36
A Haber ekranlara bir robot projesini getirdi.  Eli, kolu yok ama çok güçlü. Adını da Seyit Onbaşı’ndan alıyor. Devlet desteği ile geliştirilen SEIT 2 tonluk yükleri bakın nasıl taşıyor…
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Yük taşıma robotu SEIT!
Yük taşıma robotu SEIT!
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