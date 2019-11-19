YouTube tarih verdi! O hesaplar silinecek |Video

YouTube tarih verdi 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren gelir getirmeyen hesapları kapatma kararı aldı. YouTube aldığı karar doğrultusunda, aktif olan hesaplardan herhangi bir gelir elde etmiyor ve bu hesaplar reklam almıyorsa mevcut hesapları kapatma kararı aldı. Peki şimdi ne olacak, 10 Aralık'tan sonra hangi hesaplar kapatılacak? YouTube'da neler izlenmiyor? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili A Haber canlı yayınında tüm bu sorulara yanıt verdi.