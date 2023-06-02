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YÖRÜK 4X4 vazifeye başladı! İlk görev yeri Cumhurbaşkanlığı

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Giriş: 02.06.2023 13:40
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katılan YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve dışındaki görevlerde kullanılıyor. 5 ülkeyle ihracat sözleşmeleri yapılan YÖRÜK 4X4, yüksek mobilite ve sürat özellikleriyle konvoyun önemli parçalarından biri oldu
YÖRÜK 4X4 vazifeye başladı!
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