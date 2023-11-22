22 Kasım 2023, Çarşamba
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Yerli insansız helikopter ALPİN TSK için sahada! ALPİN’in özellikleri neler?
Türk savunması her alanda çığır açmaya devam ediyor. İHA ve SİHA alanında gerçekleştirdiğimiz devrim meyvelerini verirken şimdi de yerli insansız helikopter ALPİN, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) aktif olarak kullanılmaya başlandı. Irak semalarında uçan ALPİN, Metina'da bulunan askeri üsse cephane ve yemek taşındı. Yunanistan'ın da korku rüyası olan ALPİN, terörün de belini kıracak. İşte ALPİN’in üstün özellikleri…