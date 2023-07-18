Yaz tatilinde teknoloji bağımlılığı! Çocuklar telefondan ayrılmıyor

Yaz tatilinde çocukların derslerden bir süre uzaklaşmaları onları teknolojiye daha çok yaklaştırıyor. Ailelerse çocukları teknoloji kullanımında zaman zaman sınırlasa da bu konuda uzmanların önemli uyarıları var.

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