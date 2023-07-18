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Yaz tatilinde teknoloji bağımlılığı! Çocuklar telefondan ayrılmıyor

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Giriş: 18.07.2023 18:53
Yaz tatilinde çocukların derslerden bir süre uzaklaşmaları onları teknolojiye daha çok yaklaştırıyor. Ailelerse çocukları teknoloji kullanımında zaman zaman sınırlasa da bu konuda uzmanların önemli uyarıları var.
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