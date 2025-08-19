Yapay zeka yalnızlığın yeni yüzü? Yapay zekaya derdini anlatanlar artıyor

İstanbul'da yalnız yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Teknolojinin gelişmesi ve yapay zekayla kurulan ilişkinin yalnızlığa yeni bir boyut kazandırdığı düşünülüyor. Peki, yapay zekaya dert anlatmak ondan yardım beklemek ve yazdıklarına inanmak yalnızlığın yeni hali mi? İşte uzmanından yanıtlar…

