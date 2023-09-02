02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Yapay zeka kolaylık mı, yoksa tehdit mi?

Yapay zeka kolaylık mı, yoksa tehdit mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 16:10
Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri birçok sektörde büyük değişimlere neden oluyor. Cihazlar ve internetin yaygınlaşmasıyla teknoloji dünyası hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Peki yapay zeka teknolojisinin gelecekteki yeri ne olacak?
Yapay zeka kolaylık mı, yoksa tehdit mi?
Yapay zeka kolaylık mı, yoksa tehdit mi?
A Haber’de duyurdu! Türkiye bir ilki başardı
A Haber'de duyurdu! Türkiye bir ilki başardı
İşte Türkiye’nin havadaki gücü
İşte Türkiye'nin havadaki gücü
A Haber TEKNOFEST’in kalbinde!
A Haber TEKNOFEST'in kalbinde!
İşte en güçlü milli havacılık motorları!
İşte en güçlü milli havacılık motorları!
Robot Sophıa’nın şaşırtıcı özellikleri
Robot Sophıa’nın şaşırtıcı özellikleri
Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor!
Vergisiz telefonun ayrıntıları belli oluyor!
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Türk ‘HİSAR’ına yeni yetenek
Türk ‘HİSAR’ına yeni yetenek
Tuz Gölü’nde TEKNOFEST rüzgarı
Tuz Gölü'nde TEKNOFEST rüzgarı
Dolandırıcıların yeni tuzağı yapay zeka!
Dolandırıcıların yeni tuzağı yapay zeka!
Togg’dan yeni rekor
Togg’dan yeni rekor
Daha Fazla Video Göster