WhatsApp'ta kritik tarihe gelindi! İşte kullanıcıları bekleyen sorunlar

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili son tarih yaklaşıyor. WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayıs'a uzatılan sürede sona gelindi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte WhatsApp'ın son yaptığı açıklamaya göre, 15 Mayıs’tan sonra sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıları bekleyen sorunlar neler?