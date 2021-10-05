WHatsapp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Kullanıcı bilgileri güvende mi?

Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. 3.5 milyar kullanıcı etkilendi. Sorun 7 saat sürdü. Zuckerberg 7 milyar dolar kaybetti. Peki kullanıcı bilgileri güvende mi? Mühendisler ayar değişikliği yaparken sistemi mi kilitledi? 7 saat süren kesinti hatalı konfigürasyondan mı kaynaklandı? Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Garakhanova, "Dijital ve sosyal medya bizim hayatımızın artık olmazsa olmazı olduğu için hepimizin eli kolu kesildi gibi hissettik. Ama dijitalin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan da anladık. Tartışması olan siber saldırı değerlendirdiğimizde her gün zaten 1.611 tane kötü yazılımlı saldırılar yaşanırken ister istemez son zamanda en çok kullanılan mecralarda 7 saatlik bir kesintinin yaşanması sadece Türkiye’de değil tüm dünyayı şoke etti ve tedirginlik yaşattı." dedi.

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