05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları WHatsapp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Kullanıcı bilgileri güvende mi?

WHatsapp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Kullanıcı bilgileri güvende mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 16:27
Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. 3.5 milyar kullanıcı etkilendi. Sorun 7 saat sürdü. Zuckerberg 7 milyar dolar kaybetti. Peki kullanıcı bilgileri güvende mi? Mühendisler ayar değişikliği yaparken sistemi mi kilitledi? 7 saat süren kesinti hatalı konfigürasyondan mı kaynaklandı? Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Garakhanova, "Dijital ve sosyal medya bizim hayatımızın artık olmazsa olmazı olduğu için hepimizin eli kolu kesildi gibi hissettik. Ama dijitalin ne kadar önemli olduğunu bir taraftan da anladık. Tartışması olan siber saldırı değerlendirdiğimizde her gün zaten 1.611 tane kötü yazılımlı saldırılar yaşanırken ister istemez son zamanda en çok kullanılan mecralarda 7 saatlik bir kesintinin yaşanması sadece Türkiye’de değil tüm dünyayı şoke etti ve tedirginlik yaşattı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kullanıcı bilgileri güvende mi?
Kullanıcı bilgileri güvende mi?
Neden çöktüler?
Neden çöktüler?
e-Devlet’ten iddialara yanıt
e-Devlet'ten iddialara yanıt
Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!
Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!
İşte TEKNOFEST’te birinci olan proje
İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje
’’Çalışma Hayatım’’ hizmeti E-Devlet’te
''Çalışma Hayatım'' hizmeti E-Devlet'te
Dijital tehlike: Robot çağrılar!
Dijital tehlike: Robot çağrılar!
Türkiye’nin insansız hava aracı BAHA sınır bölgesinde!
Türkiye’nin insansız hava aracı BAHA sınır bölgesinde!
ACROB göreve başladı!
"ACROB" göreve başladı!
Telefon alacaklara güzel haber
Telefon alacaklara güzel haber
Instagram hesabınız çalınabilir!
Instagram hesabınız çalınabilir!
Türkiye’den yeni İHA hamlesi! BOYGA geliyor
Türkiye'den yeni İHA hamlesi! BOYGA geliyor
Daha Fazla Video Göster