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WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kullanılamayacak mı? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu
WhatsApp tepkilere neden olan "veri işleme politikası" güncellemesine ilişkin geri adım attı.
WHATSAPP'TAN 15 MAYIS KARARI
Firmadan yapılan açıklamada, 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabının askıya alınmayacağı açıklandı.
Yeni düzenlemeye göre uygulama bu tarihten sonra gizlilik sözleşmesi hatırlatması yapmaya başlayacak.
YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER MESAJ ENGELİ
Bu uyarı bir süre sonra kalıcı hale gelecek.
Ardından kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kaldırılacak.
Sınırlı kullanımın birkaç hafta sürmesi planlanıyor...
Bu süre içerisinde de sözleşme halen onaylanmazsa, WhatsApp gelen mesaj ve aramaları iletmemeye başlayacak.
Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.
Tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti.
Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı, ardından 120 gün içinde silineceği açıklanmıştı.