WhatsApp 15 Mayıs'tan sonra kullanılamayacak mı? Milyonların merak ettiği soru yanıt buldu

ABD merkezli mesajlaşma platformu WhatsApp veri işleme politikasına ilişkin yapılan düzenlemede değişikliğe gitti. Daha önce yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının kapatılacağı ve uygulamayı kullanamayacağı duyurulmuştu. Peki alınan yeni karar hangi değişikliklere gidildi? Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs itibariyle WhatsApp uygulamasını kullanamayacak mı? Bu sorunun yanıtı 1 dakikalık video haberimizde...

WhatsApp tepkilere neden olan "veri işleme politikası" güncellemesine ilişkin geri adım attı.

WHATSAPP'TAN 15 MAYIS KARARI

Firmadan yapılan açıklamada, 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi onaylamayanların hesabının askıya alınmayacağı açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre uygulama bu tarihten sonra gizlilik sözleşmesi hatırlatması yapmaya başlayacak.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER MESAJ ENGELİ

Bu uyarı bir süre sonra kalıcı hale gelecek.

Ardından kullanıcıların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Sohbet listesine erişim kaldırılacak.

Sınırlı kullanımın birkaç hafta sürmesi planlanıyor...

Bu süre içerisinde de sözleşme halen onaylanmazsa, WhatsApp gelen mesaj ve aramaları iletmemeye başlayacak.

Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.



Tepkiler üzerine yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihi 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Bu tarihten sonra sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı, ardından 120 gün içinde silineceği açıklanmıştı.