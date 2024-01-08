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Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor! Amfibi robot, topraksız tarım, sualtı dronu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:43
TEKNOFEST geleceğin mühendislerini ve biyologlarını hazırlıyor. Öyle ki üstün zekalı çocuklar, tasarladıkları "sualtı dronu", "amfibik robot" ve "topraksız tarım" cihazları ile TEKNOFEST 'te yarışmak için çabalıyorlar.
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Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor!
Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor!
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