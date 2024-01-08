Üstün zekalı çocuklar TEKNOFEST’e hazırlanıyor! Amfibi robot, topraksız tarım, sualtı dronu

TEKNOFEST geleceğin mühendislerini ve biyologlarını hazırlıyor. Öyle ki üstün zekalı çocuklar, tasarladıkları "sualtı dronu", "amfibik robot" ve "topraksız tarım" cihazları ile TEKNOFEST 'te yarışmak için çabalıyorlar.

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