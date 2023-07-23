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Twitter’a yeni logo: X

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Giriş: 23.07.2023 19:25
Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Twitter'a yeni logo geliyor. Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.
Twitter’a yeni logo
Twitter’a yeni logo
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