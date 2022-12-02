02 Aralık 2022, Cuma
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Twitter Avrupa'da yasaklanıyor mu? AB: dijital içerik yasasına uyulmazsa yasaklanabilir
Popüler sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra radikal değişikliklere gitti. Avrupa Birliği ise şirketin yeni sahibini, kurallara uyması gerektiğini söyleyerek uyardı. Twitter, AB'nin dijital içerik yasasına uymazsa Avrupa'da yasaklanabilir. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.